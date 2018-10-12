أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده عازمة على “القضاء قريباً على أوكار الإرهاب شرقي نهر الفرات في سوريا”. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمراسم تخرج دفعة من العسكريين، في ولاية إسبارطة جنوب غربي البلاد الجمعة. ولفت أردوغان أن الجيش التركي “يحرز انتصارات متتالية ويوجه ضربات قاسية ضد الإرهاب منذ أن طهر الخونة في صفوفه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في (2016) “.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف أردوغان “تعرّض بلادنا لهجمات المضاربة الاقتصادية مؤخراً، لا يغيّر حقيقة أننا في المركز الـ 13 من حيث القدرة الشرائية والـ 17 من حيث الدخل القومي في العالم”. وأكد أن بلاده “ستمضي قدماً في مواجهة العراقيل، وستتجاوز العقبات التي تواجهها أياً كانت”. وتابع “سنواصل استثماراتنا وتنمية اقتصادنا من خلال فتح عشرات الأبواب مقابل كل باب يُغلق أمامنا “. وانتقد الجهات التي لم تف بالوعود التي قطعتها لتركيا لـ”أسباب هزلية”، مضيفا “سنُظهر للذين يحاولون فرض عقوبات علينا لأسباب مضحكة للغاية، أنهم هم الخاسرون”.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول