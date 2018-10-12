يشارك رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في الجلسة الثانية المغلقة للقمة الفرانكوفونية في يريفان ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي انضم الى الوفد الرئاسي مع الوزيرين غطاس الخوري واواديس كيدانيان. على أن يلتقي الرئيس عون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساعة 11,30 بتوقيت يريفان 10,30 بتوقيت بيروت.

من جهة أخرى، أعلنت الأمينة العامة لمنظمة الفرانكوفونية السيدة ميكائيل جان في التقرير الذي قدمته قبل قليل في الجلسة المغلقة للقمة أن المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط في بيروت سيبدأ عمله في العام 2020.

وتوجهت السيدة جان الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرأس الوفد اللبناني منوهة بالتعاون الذي لقيته المنظمة منه ومن المسؤولين اللبنانيين،واعربت عن سعادتها بقرار المنظمة فتح المكتب في بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية