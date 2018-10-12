أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن روسيا طلبت من القوى الغربية الخميس أن يتم إخراج عناصر الخوذ البيضاء من إدلب وسوريا، لاعتبارها أنهم يمثلون “تهديدا”، وهو الأمر الذي أثار انتقادات قوية من واشنطن ولندن وباريس.

وقال ممثل روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو، إن “وجود الخوذ البيضاء هو مصدر تهديد، نطالب الدول الغربية بسحب الخوذ البيضاء من سوريا”.

وأضاف ممثل روسيا “الإرهابيون يجب أن يغادروا،إبقاؤهم في المجتمع ليس فكرة جيدة” بحسب تصريحات نقلها لوكالة فرانس برس دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه.

وتابع “أخرجوهم من المناطق التي يتواجدون بها، وبخاصة من إدلب” وذلك وفق ما نقل عنه دبلوماسي آخر اشترط أيضا عدم كشف اسمه.

المصدر: الوكالة الفرنسية