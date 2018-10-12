قال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمّد علي جعفري، الخميس، إن ترامب مخطئ باعتقاده أنّ إيران أصبحت أضعف منذ اعتلائه للسلطة.

وأوضح اللواء جعفري، لقناة المسيرة، “إذا كانت لدينا مسبقا القدرة على الدفاع وليس السيطرة على الشرق الأوسط خلال 12 دقيقة فإنّها اليوم أصبحت أقلّ من ذلك”.

وأضاف أن ماهية الثورة الإسلامية وإيران أنّها كلما كانت أكثر في ميادين الصراع كلّما أصبحت أقوى، مشيرا إلى أن إيران لن تتوانى في الردّ خارج حدودها إنْ ما تعرض أمنها للخطر.

ولفت اللواء جعفري إلى أن جبهة المقاومة أصبحت أقوى بعد الحرب في سوريا والعراق ولا يوجد خشية مطلقا على محور المقاومة.

وحول العقوبات الأمريكية، أفاد قائد الحرس الثوري بأنها أمر طبيعي اعتدنا عليه، مضيفا “بالحظر سنحقق الاكتفاء الذاتي واللحمة الوطنية وسنخرج أقوى بعد العقوبات”.

وتابع اللواء جعفري “سنبقى صامدون حتى انهيار الكيان الصهيوني وإزالة هذه الجرثومة الخبيثة وقد أصبحنا أقرب لهذا الموعد”.

المصدر: المسيرة نت