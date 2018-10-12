اعلن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس ان مسؤولين في المنظمة الاممية اعربوا للسعودية عن “قلقهم” حيال الاختفاء الغامض للصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال ستيفان دوجاريك الذي وجهت اليه اسئلة عديدة عما يقوم به غوتيريش في هذه القضية خلال مؤتمره الصحافي اليومي “ليست لدينا معلومات من مصدر مستقل. نحن لسنا جزءا من التحقيق”.

واوضح دوجاريك ان اتصالات جرت بين مسؤولين أمميين وممثلين للسعودية للاعراب عن “قلقنا على مصير خاشقجي”، من دون ان يحدد اسماء هؤلاء المسؤولين، لافتا الى ان هذه الاتصالات جرت في نيويورك.

واكد المتحدث ان غوتيريش “ليس مترددا في هذا الموضوع ودافع على الدوام بقوة عن الصحافيين”، مشيرا الى ان اتصالات تمت ايضا بين الامم المتحدة وتركيا حول هذا الملف.

وقالت مونيكا غرايلي المتحدثة باسم ماريا فرناندا اسبينوزا الرئيسة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة ان الاخيرة متمسكة بحرية الصحافة، مشددة على وجوب اجراء “تحقيق مستقل ومحايد” في قضية خاشقجي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية