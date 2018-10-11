التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس المكلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. عادل عبد المهدي. وجرى اللقاء في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بعيداً عن عدسات الصحفيين. كما التقى جاويش أوغلو رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم. ومن المنتظر أن يلتقي جاويش أوغلو خلال الساعات القادمة مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وممثلي المجتمع التركماني في العراق.

المصدر: وكالة انباء الأناضول