صرح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان العدو وبعد ان ايقن بانه لن يحقق النتيجة من وراء الحرب العسكرية، لجأ الى الحرب الناعمة، مؤكدا بان ايران تواجه اليوم حربا ناعمة ضروسا.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش زيارته لمعرض الاشياء المضبوطة من قبل قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه غربي ايران، قال اللواء باقري، ان العدو اتخذ في اطار الحرب الناعمة اجراءات في مجال الجاسوسية والاستخبارات والامن.

واشار الى ان العدو يركز في الحرب الناعمة على المجالات الثقافية والعقيدية والدينية. واضاف “هنالك مسؤوليات ملقاة على عاتق قوى الامن الداخلي لمواجهة اجراءات العدو في مجال الحرب الناعمة”.

واعتبر أن “الارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والرصد الاستخباري، من مسؤوليات الامن الداخلي في مواجهة انشطة العدو في مجال الحرب الناعمة خاصة في الاجواء الافتراضية”.

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية باننا نواجه اليوم حربا ضروسا معادية في مجال الحرب الناعمة. واضاف ان رصد الاجواء الافتراضية يعد عملا صعبا في ضوء سرعة نمو الامكانيات والتكنولوجيا العالية في هذا المجال.

وحول المعدات التي هي الان بحوزة قوى الامن الداخلي، قال ان “هنالك الان معدات جيدة تحت تصرف قوى الامن الداخلي للرصد الاستخباري ومراقبة الحدود”.

واضاف، ان قوى الامن الداخلي تمتلك اليوم معدات لمكافحة التجسس والمساس بالامن وقد ارتقت كثيرا في الوقت الحاضر مقارنة مع الماضي.

المصدر: وكالة فارس