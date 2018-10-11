طلبت قيادة لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يقرر ما إذا كان سيفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية بسبب احتمال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وجاء في رسالة إلى ترامب، وقعها رئيس اللجنة بوب كوركر ونائبه روبرت مينينديز ” نطالب، بأن تقرروا فرض العقوبات وفقا لقانون” ماغنيتسكي” بخصوص أي شخص أجنبي مسؤول عن مثل هذا الانتهاك [حقوق الإنسان ] ، بخصوص السيد خاشقجي. نحن نتوقع، عندما تقرروا، أن تنظروا في جميع المعلومات المتاحة بما في ذلك بالنسبة إلى كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية “.

هذا وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال، يوم امس الأربعاء، انه يتواصل مع المسؤولين السعوديين بشأن اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أعلن في حوار إذاعي يوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للمساعدة في الجهود الجارية لاستجلاء الحقيقة، وأكد أن الواقعة تثير قلق واشنطن إلى حد كبير.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تعلم إن كان خاشقجي على قيد الحياة.

واختفى خاشقجي (59 عاماً) الأسبوع الماضي بعدما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول ولكنه لم يخرج، ونفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي، وأكدت أنه خرج من القنصلية.

وأعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في القضية، مطالبة القنصلية السماح لها بتفتيش مبنى القنصلية.

كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بإثبات خروج خاشقجي من قنصليتها في إسطنبول، مؤكدا أنه لا يمكن للجانب السعودي التملص من مسؤولية اختفاء خاشقجي بمجرد القول أنه خرج من القنصلية.

وعرف خاشقجي، في الآونة الأخيرة، بكتاباته وتصريحاته الناقدة لسياسات السعودية منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، ومنذ بدأ التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، وتشديد الحصار على وسائل الإعلام وموجة الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطات والنّشطاء منذ شهر أيار/مايو الماضي.

المصدر: سبوتنيك