تسلمت الولايات المتحدة عميلا صينيا أوقف في بلجيكا ووجهت اليه تهمة محاولة الاستيلاء على اسرار صناعية لشركات طيران اميركية، وفق ما اعلنت وزارة العدل الاربعاء.

واوردت الوزارة في بيان ان عميلا في الاستخبارات الصينية اسمه يانجون زو اوقف في بلجيكا في الاول من نيسان/ابريل وسلم الثلاثاء للولايات المتحدة حيث تم اتهامه بـ “محاولة القيام بتجسس اقتصادي”.

وقال جون ديمرز مساعد وزير العدل الاميركي لشؤون الامن القومي “ليس هذا حادثا معزولا، انه يندرج في اطار السياسة الاقتصادية للصين التي تتطور على حساب الولايات المتحدة”. واضاف “لا يمكننا ان نقبل بان تحصد دولة ما لا تزرعه”.

ونهاية ايلول/سبتمبر، اوقف شرطيون اميركيون في شيكاغو صينيا يشتبه بان استخبارات بلاده كلفته جمع معلومات عن ثمانية اشخاص يعمل بعضهم في قطاع الدفاع بموجب عقود.

المصدر: الوكالة الفرنسية