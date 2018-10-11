نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الأربعاء، عمليات عسكرية غرب مجازة قبالة عسير، تمكنوا خلالها من استعادة مواقع هامة وكبدوا مرتزق الجيش السعودي خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوماً واسعاَ على مواقع المرتزقة غرب مجازة تمكنوا خلالها من استعادة سلسلة جبلية في جبال مجازة.

وأوضح المصدر أنه تم استعادة 8 مواقع كان قد تمركز بها العدو بمنطقتي فضحة وعشار بجبهة ناطع في البيضاء. وأكد المصدر مصرع عدد كبير من المرتزقة واغتنام عتاد حربي وتدمير آليات لهم خلال العملية العسكرية.

وتمكن الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق من كسر محاولات زحف للمرتزقة في ذات الجبهة وكبدوهم خسائر فادحة.

المصدر: المسيرة