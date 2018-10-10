أبدت الحكومة النمساوية الأربعاء تحفظها عن مضمون ميثاق الهجرة الصادر عن الامم المتحدة والذي يفترض أن يقر رسميا في كانون الاول/ديسمبر المقبل، لكنه يواجه بانتقادات من دول أوروبية مناهضة للهجرة مثل النمسا وبولندا والمجر.

وقال هاينز كريستيان شتراخه نائب مستشار النمسا وزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف “هناك نقاط فيه تتعارض مع برنامج حكومتنا”.

ومن دون أن يحدد النقاط التي تتحفظ عنها الحكومة اعتبر أن سياسة الهجرة “لها علاقة بسيادة الدول”.

من جهته، قال المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتز الذي كان يقف الى جانبه، إن هناك “نقاطا تعتبر إلزامية للدول المضيفة، ونحن ننظر الى هذا الامر بكثير من التشكك”.

ولم يكشف كورتز ما إذا كانت النمسا ستقر هذا الميثاق الدولي غير الإلزامي، والذي تم التفاوض بشأنه لاشهر عدة وينص خصوصا على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة موجات الهجرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية