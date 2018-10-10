حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الصين، في تصريحات نشرت الأربعاء في صحيفة فايننشال تايمز، من خفض تنافسي للعملة فيما تخوض القوتان الاقتصاديتان حربا تجارية.

وقال منوتشين للصحيفة قبيل اجتماعات في بالي بإندونيسيا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين إن هناك العديد من العوامل وراء الهبوط الأخير لليوان الصيني، منها مسائل اقتصادية في الصين.

وقال منوتشين “لدى النظر في مسائل التجارة لا شك في أننا نريد أن نضمن عدم قيام الصين بخفض تنافسي للعملة”.

وكثيرا ما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بالتلاعب بعملتها والسماح بإضعاف اليوان لكي تتمكن من التحكم في الخلاف التجاري مع واشنطن.

وتراجعت قيمة اليوان لأسابيع أمام الدولار الأميركي، وهبط بمعدل 9 بالمئة في الأشهر الستة الماضية ما يجعل السلع الصينية المستوردة أرخص حتى مع فرض رسوم جمركية أميركية عقابية، لكن الدولار الأميركي ارتفع بنسبة 4 بالمئة هذا العام مع ارتفاع معدلات الفائدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية