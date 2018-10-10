أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، قد رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية (1) وحلب (6) وحماة (1) ، في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

من جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالهما إيصال 300 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.29 طن إلى قرية عين عيشة بريف القنيطرة. وبشكل عام تم تنفيذ 1959 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3062.56 طن. وخلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية