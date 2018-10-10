يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زيارة العراق الخميس للقاء الرئيس العراقي برهم صالح وعددا من المسؤولين السياسيين والقيادات في بغداد وأربيل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها الأربعاء إن “وزير الخارجية التركي يزور العراق يومي 11 و12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري”.

وأوضحت الخارجية التركية “من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الرئيس العراقي برهم صالح، والزعماء السياسيين العراقيين وممثلي المجتمع التركماني”.

وأضافت الخارجية التركية “كما سيجري وزير الخارجية التركي مباحثات مع مسؤولي إقليم كردستان العراق في أربيل”.

المصدر: سبوتنيك