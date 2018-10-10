نفذت قوات العدو الاسرائيلي الاربعاء حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “حملة الاعتقال طالت 21 مواطنا فلسطينيا على الأقل بينهم 14 مواطنا من محافظة طولكرم وحدها”.

وأشارت المصادر الى ان “المعتلين هم: ماجدة التيني، ربيع محمد أبو ربيعة، كمال البدو، محمود البدو، سليمان عزام أبو شيخة، حسان عزام أبو شيخة، طارق زيد، نائل عويص، أحمد قوزح، أوس عبيد، كرم مروان دحيلية، محمد أحمد دحيلية، معاذ محمد دحيلية ومحمد عماد ناقوري من طولكرم”.

وتابعت المصادر “كما اعتقلت قوات الاحتلال يحيى السمحان ومحمد الشخشير من نابلس وبراء لؤي يوسف من باقة الحطب قرب قلقيلية، ليث سامي عواد من أبو ديس شرق القدس، عمرو صادم الصليبي من بيت أمر شمال الخليل، سياف إبراهيم عصافرة من بيت كاحل غرب الخليل ويزن أحمد عصافرة من بيت كاحل”.

المصدر: فلسطين اليوم