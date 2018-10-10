قوى الامن الداخلي: ضبط 941 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2018 - 08:43
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نائب الأمين العام لحزب الله في تأبين الحاجة أم عماد: كانت تعلم أن دورها إيجابي ونصير للمقاومة ونموذج للعمل النسائي
الشيخ نعيم قاسم: الحاجة أم عماد لم تهدأ يوماً واحداً وكانت واضحة في خياراتها وتؤمن أن المقاومة الإسلامية هي الحل
الشيخ قاسم: كانت تؤمن أن لا نقاش بمواجهة "إسرائيل" وأن واجبنا الحفاظ على الوحدة وإبقاء البوصلة موجهة نحو فلسطين
الشيخ قاسم: يا حاجة أم عماد مسيرتنا مستمرة وسنحفظ الأمانة وسنبقى في الساحة مقاومة قوية جاهزة تواجه التحديات مهما بلغت
الشيخ قاسم: لن نكترث للعنتريات ولن نعدل من قناعاتنا في وجوب تحرير الأرض وحماية المقدسات والجهوزية لأي طارئ
الشيخ قاسم: نحن مع الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية ونؤكد أنه لن يكتب النجاح لغير الحل السياسي في سوريا
تقبل التعازي برحيل الحاجة أم عماد مغنية الأربعاء والخميس من الـ10 حتى الـ12 ظهراً ومن الـ3 حتى الـ6 عصراً بمجمع المجتبى
تركيا: زعيم حزب الشعب الجمهوري يدعو لإعادة النظر بالعلاقة مع السعودية فورا وترحيل من يثبت تورطه في اختفاء خاشقجي
وزير الخارجية البريطاني: إذا صحت التقارير الإعلامية عن مصير خاشقجي فسنتعامل مع الواقعة بجدية
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدي قلقه إزاء "الاختفاء القسري" لخاشقجي منذ دخوله إلى القنصلية السعودية
الخارجية التركية تعلن أن السعودية سمحت بتفتيش مبنى قنصليتها في اسطنبول بعد أسبوع على اختفاء خاشقجي
الخارجية التركية: التحقيق باختفاء خاشقجي منذ دخوله إلى القنصلية السعودية قبل أسبوع يسير على قدم وساق
المراسل العسكري ليديعوت أحرنوت: بسبب الواقع الجديد على حدود غزة إنها مسألة وقت فقط قبل حصول عمليات تسلل أو خطف جنود
محلل عسكري في موقع "والاه": الردع على حدود قطاع غزة موجود لكنه يتآكل ببطء وعبور السياج يمكن أن يحدث بسهولة
الخبير الصهيوني أوري بار يوسف: يمكننا إعادة لبنان للعصر الحجري لكن لا يمكن منع حزب الله من إعادتنا الى العصور الوسطى
الخبير الصهيوني أوري بار يوسف: الأمر شبيه بتوازن رعب مع حزب الله الذي بات يمتلك صواريخ تصيب ضمن دائرة 10 أمتار
الرئيس المكلف سعد الحريري: تشكيل الحكومة خلال 10 أيام والجميع قدم تنازلات وسائر العقد في الطريق نحو الحل
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي: الإضراب العام والشامل الأربعاء للمطالبة بحقوق الأساتذة المتخرجين من كلية التربية
مصادر يمنية: مقتل عدد من مرتزقة العدوان في إغارة للجيش واللجان على مواقع لهم في قعشان بخب والشعف في محافظة الجوف
وزير الصحة اليمني: أكثر من 8 آلاف مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت إذا لم يتم إدخال الإمدادات الطبية اللازمة
المرصد المعارض: المنطقة العازلة الممتدة من ريف اللاذقية مروراً بحماه وإدلب وصولاً إلى حلب أصبحت خالية من السلاح الثقيل
وزير النفط العراقي: الانتهاء من تأهيل حقل عجيل قرب تكريت بعد تدميره من قبل داعش وهو ينتج حالياً 7 آلاف برميل يومياً
نائب الأمين العام للوفاق: شعب البحرين لم يجد أمامه من خيار سوى عدم المشاركة واختيار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية
وسائل إعلام أميركية: ترامب يقبل استقالة نيكي هايلي من منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة
نائب وزير الخارجية الروسي: "الموانئ الهادئة" للإرهابيين موجودة حالياً في أندونيسيا وسيناء وأفغانستان
الأمم المتحدة تنتقد "غياب الإرادة" لدى الحكومة البورمية لإلقاء الضوء على "الإبادة الجماعية" بحق الروهينغا
مسؤول مصري: مقتل 10 عناصر إرهابية بعد مهاجمتهم من قبل الشرطة في مزرعة تحصنوا فيها بالعريش
دراسة إيطالية: انخفاض إنتاج زيت الزيتون الإيطالي عام 2018 بنسبة 38 بالمئة بسبب "سوء الطقس بشكل خاص"
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي: الأربعاء هو المتمم لشهر محرم الحرام والخميس هو أول أيام شهر صفر لعام 1440 للهجرة
قوى الامن الداخلي: ضبط 941 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 46 mins
10 October، 2018
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