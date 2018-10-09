جدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره الإيراني، علي لاريجاني، موقف العراق الرافض لحصار الشعوب. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للحلبوسي: ” التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في أنطاليا ، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني”، مضيفا بأنه ” جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها “.

وتابع ” كما جرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها ملف الإرهاب وتداعياته “، وثمن الحلبوسي ” موقف إيران الداعم والمساند للعراق في حربه ضد تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وجدد الحلبوسي خلال اللقاء ” موقف العراق الرافض لحصار الشعوب “، موضحا أن ” العراقيين هم أعرف بتداعياته وتأثيراته السلبية بحكم ما عانوه من حصار “. وأضاف” يمكن للعراق أن يلعب دورا محوريا في تهدئة الأوضاع وحلحلة الأزمات القائمة في المنطقة التي تشهد اضطرابات كبيرة ، اعتماد على ثقله الذي يتميز به وعلاقاته المتوازنة مع جميع دول المنطقة “.

هذا وانطلقت اليوم في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر البرلمانات الأوراسية بمشاركة رؤساء برلمانات 41 دولة آسيوية وأوروبية .

المصدر: سبوتنيك