قال رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة في لبنان سعد الدين الحريري إن “الحكومة ستتشكل خلال الأيام العشرة المقبلة، لأن البلد بأمس الحاجة لهذه الحكومة والوضع الاقتصادي يحتم ذلك، ويفرض على الجميع أن يقدموا بعض التنازلات من أجل البلد”.

واضاف الحريري في حديث له الثلاثاء خلاله ترؤسه اجتماعا لكتلة “المستقبل” النيابية أنه “في حال قدم اعتذاره عن التأليف فإنه لن يقبل تكليفه مرة ثانية”، وتابع “في حال اعتذرت عن التشكيل فإنني لن أطلب من أحد أن يكلفني والظروف التي سادت في حكومتي الأولى مختلفة عن الظرف القائم اليوم”.

واعتبر الحريري أن “جميع الأفرقاء قدموا تنازلات بمن فيهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”، وتابع “الوضع القائم حتم على الجميع أن يقدموا التنازلات وكل العقد في طريقها إلى الحل”، ولفت إلى أن “تفاؤله نابع من أجواء لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، وأشار إلى أنه “لا موعد محددا بعد بينه وبين الوزير جبران باسيل”، واصفا كلام باسيل في مؤتمره الصحفي الأخير “بغير الإيجابي”.

وأشار الرئيس الحريري إلى أن “هناك بعض التغييرات في توزيع الحصص”، رافضا الإفصاح عن عدد الوزراء الذي سيناله كل فريق”، وقال “المعيار الوحيد الذي أعتمده في التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطني وفي اللحظة التي نضع فيها معايير نكون نكبل أنفسنا بتشكيل أي حكومة في المستقبل وهذا الأمر ليس له أصل لا دستوري ولا عرفي ولا له لا تاريخ ولا جغرافيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام