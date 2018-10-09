باسيل في الاردن.. وعلى جدول اعماله ملفات عدة ابرزها النازحين والاونروا

بدأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جبران باسيل زيارته الرسمية للأردن موفدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، باجتماع صباحي مع وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي.

وخلال اللقاء جرى البحث في العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية، ثم عقد إجتماع موسع في حضور وفدي البلدين تمت مناقشة قضايا التبادل التجاري، شؤون النازحين، قضية دعم الأونروا والمشاكل الإقليمية التي تواجه لبنان والأردن معا.

وفي نهاية الإجتماع عقد مؤتمر صحافي تحدث فيه الوزيران الصفدي وباسيل، ومن ثم توجه الوزير باسيل الى القصر الملكي لمقابلة الملك عبدالله الثاني وتسليمه رسالة من الرئيس عون لحضور القمة الإقتصادية التنموية العربية المقررة في بيروت في كانون الثاني المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام