بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع في اليابان، كاتسوتوسي كاوانو، مسائل المساعدة الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين.

وقال شويغو مفتتحاً اللقاء “أعتقد أنه ستكون لدينا اليوم إمكانية لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعاوننا العسكري والآفاق المستقبلية للعمل المشترك بشأن الأمن. وهذا، بالطبع، يتعلق بكل من مكافحة القرصنة وتقديم المساعدة لسوريا، حيث كانت مواقف اليابان نشطة واتخذت خطوات مثمرة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون هذه المساعدة، وكذلك للمساعدة في مسألة عودة اللاجئين”.

بدوره أكد رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع في اليابان، كاتسوتوسي كاوانو، أن وزارة الدفاع اليابانية تتخذ نهج روسيا نفسه فيما يتعلق بالأزمة السورية.

المصدر: وكالات