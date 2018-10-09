قال الرئيس العراقي برهم صالح إن هناك ضرورة لـ تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تنال دعم جميع الكتل السياسية، لتكون قادرة على أداء مهامها والنهوض بمسؤولياتها، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف صالح أن مسؤولية القوى السياسية والحكومة القادمة، هي معالجة النقص الحاصل في الخدمات.

وتابع من أولويات مهام الحكومة القادمة، حماية الدستور والحرص على تطبيق القانون بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والأمني فضلا عن حفظ حقوق كافة المواطنين.

وأكد صالح في أول كلمة له أمام المجلس، حرصه على الالتزام باليمين الدستورية التي أقسم عليها والحفاظ على وحدة العراق.

المصدر: وكالات