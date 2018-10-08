أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) ينس ستولتنبرغ عن أسفه لعائلات ضحايا المواطنين الصرب الذين سقطوا في قصف الحلف عام 1999، ولفت إلى أن “الحملة لم تكن ضد صربيا ولكن لحماية المدنيين بالمنطق الواسع للكلمة”.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش في بلغراد “نأسف بشدّة لعائلات ضحايا المواطنين الصرب الذين سقطوا في قصف الناتو عام 1999″، وتابع “لا يمكن أن ننسى الماضي ولكن يجب أن نتخطاه”، على حد تعبيره.

وأضاف ستولتنبرغ “الحملة لم تكن ضد صربيا ولكن لحماية المدنيين”، وتابع ان “الناتو أمامه هدف سام في البلقان وهو تحقيق الاستقرار والازدهار”، على حد قوله.

المصدر: سبوتنيك