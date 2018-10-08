انعقد لقاء الاربعاء الأدبي/بيروت بدعوة من الملتقى الثقافي اللبناني في مركزه الرئيسي بأمسية شعرية مميزة شارك فيها كل من الشعراء:

أ. بلال دياب

د. الياس زغيب

أ. علي دهيني

د. ابراهيم شحرور

بداية الامسية كانت مع ترحيب من رئيس الملتقى الشاعر الشيخ فضل مخدر بالشعراء وبالحضور مثنيا على دورهم الشعري لاسيما في جانب قصيدة المحكي والعامية وعلى العلاقة الأخوية الطيبة بالشعراء وامتداد الصداقة على مدى من زمن الشعر.

وقدم اللقاء الاستاذ طلال سهيل بكبير من أناقة اللغة والرؤية الناضجة ولم يترك للطرفة الأدبية فرصة الغياب عن أجواء اللقاء بأدائه المتميز

وقد تنوعت قراءات الشعراء متناولة موضوعات متعددة لاقت تفاعل الحاضرين واعجابهم.

وختم اللقاء بشكر من الشيخ مخدر للشعراء وللضيوف الحاضرين.

المصدر: انترنت