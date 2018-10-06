لزمت السلطات الصينية الصمت السبت بشأن اختفاء مينغ هونغوي الرئيس الصيني للمنظمة الدولية للتعاون الشرطي (انتربول) الذي يتولى أيضا منصب نائب وزير الامن العام الصيني.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب فرانس برس توضيح الأمر.

وبحسب ما أوردت صحيفة “تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ الجمعة فان هونغوي موضع تحقيق في الصين وقد تكون السلطات “اقتادته حال هبوطه” في المطار الاسبوع الماضي وذلك لاسباب لا تزال غامضة.

وفتح في فرنسا الجمعة تحقيق في اختفاء المسؤول حيث ان مقر الانتربول يوجد بمدينة ليون، كما قالت باريس إنها تتحرى الأمر وعبرت عن “قلقها” من تهديدات تلقتها زوجته.

المصدر: الوكالة الفرنسية