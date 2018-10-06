بيعت سمكة من نوع “كوي كارب” بمزاد علني في اليابان، بسعر خيالي بلغ 203 ملايين ين ياباني (1.4 مليون جنيه إسترليني).

تحمل السمكة اسم “S Legend”، وهي من مجموعة Kohaku، والتي تعتبر الأكثر تميزا بين العديد من أنواع سمك الشبوط التي يمكن شراؤها.

وتفوقت السمكة في سعرها الخيالي الذي بيعت به على الرقم القياسي العالمي السابق، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وبيعت في المزاد بعد حرب مزايدة شرسة في مزرعة ساكي للأسماك في مدينة هيروشيما.

اشترت السمكة امرأة من تايوان يطلق عليها اسم الآنسة ينغينغ، وتبلغ من العمر تسع سنوات، وتعتزم التنافس في معرض All Japan Koi، الذي فازت به العام الماضي.

المصدر: سبوتك