قال قائد القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في نابولي(بايطاليا) الادميرال الاميركي جيمس فوغو إن “الغواصات الروسية التي تعمل حاليا في جنوب أوروبا تثير قلق حلف شمال الأطلسي”.

ولفت فوغو في حديث له السبت الى ان “روسيا حدثت ترسانتها في السنوات الأخيرة بغواصات من الجيل الجديد”، وأشار إلى أن “ست غواصات هجينة طراز كيلو تعمل حاليا في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط”، واضاف ان “هذه الغواصات مزودة صواريخ من نوع كاليبر طويلة المدى وقادرة على بلوغ أي عاصمة أوروبية”.

وتابع فوغو ان “هذه مسألة تثير قلقا بالنسبة إلي وهي مسألة تثير قلق شركائي وأصدقائي في حلف شمال الأطلسي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية