قتل 13 شخصا على الأقل في بداية الأسبوع في منطقة مضطربة بوسط نيجيريا خلال صدامات بين مزارعين ورعاة رحل، وفق ما قال متحدث باسم الجيش النيجيري الخميس.

وأوضح الميجور آدم عمر أن أعمال العنف هذه وقعت بين البيروم وهم من المزارعين المحليين، وبين الفولاني وهم من الرعاة الرحل، وذلك في ولاية بلاتو.

وأضاف “الثلاثاء هاجم رجال مسلحون جماعة من البيروم، وقتلوا ثلاثة عشر شخصا ودمروا مساكن عدة”. وأشار إلى أن “هذا الهجوم يأتي في سياق عمليات انتقام متبادل بين الفولاني والبيروم”.

وتندرج تلك الهجمات ضمن دائرة عنف لا تنتهي بين القبيلتين اللتين تتصارعان على السيطرة على موارد الحزام الأوسط لنيجيريا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية