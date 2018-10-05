جددت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بيعتها مع الأمين العام للحركة زياد النخالة، على السمع والطاعة.

جاء ذلك خلال المسير العسكري الذي نظمته سرايا القدس لمبايعة زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي، بحضور أعضاء المكتب السياسي للحركة، وأعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس، الخميس.

وأكدت السرايا على لسان الناطق باسمها “أبو حمزة”، أنها لن تهادن ولن تساوم على شبر واحد من فلسطين كل فلسطين.

وشددت السرايا على أنها ستبقى ومعها كل المقاومين الشرفاء حاضرة في كل ميادين الجهاد، والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أبو حمزة “نؤكد أن دماء شعبنا لن تذهب هدراً، وسنتصدى لكل المؤامرات، ونسقط كل مخططات التصفية وندوسها بأقدام المجاهدين”.

وأضاف: “سلاحنا رمز عزتنا وقوة شعبنا سندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة وعزم، ولن نساوم عليه تحت أي مبرر، وسيكون الرد حاضراً على جرائم العدو”.

المصدر: فلسطين اليوم