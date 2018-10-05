تم إنقاذ 74 مهاجرا من غرب إفريقيا هذا الأسبوع في شمال النيجر، في الصحراء بالقرب من الجزائر، وفق ما قالت المنظمة الدولية للهجرة الخميس.

والناجون الـ74 وبينهم امرأة وطفلان، أنقذوا الإثنين في الصحراء بمنطقة أساماكا الحدودية مع الجزائر، التي كانوا قد وصلوا إليها “بعد المشي فترة طويلة”، على ما أوضحت المنظمة في صفحتها على فيسبوك.

وهؤلاء المهاجرون الذين يتحدرون من تسع دول في غرب إفريقيا (نيجيريا، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، ومالي، وغامبيا، والنيجر، وغينيا، وغينيا بيساو وليبيريا) قد “تلقوا الإسعافات الأولية” قبل نقلهم إلى مركز للمنظمة الدولية للهجرة في مدينة أرليت بشمال النيجر.

في بداية أيلول/سبتمبر، تم إنقاذ 439 مهاجرا يتحدرون من غرب إفريقيا في هذه المنطقة بظروف مماثلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية