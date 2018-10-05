طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن “تمدد لمدة سنة مهمة” البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في كانون الأول/ديسمبر في جنيف.

وكتب غوتيريش في الوثيقة “أوصي المجلس بأن يمدد ولاية مينورسو لمدة سنة. حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، من أجل إعطاء مبعوثي، المساحة والوقت اللازمين لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدم العملية السياسية”. وأضاف “أحض الأطراف والجيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة وبلا شروط مسبقة” يومي 4 و5 كانون الأول/ديسمبر في سويسرا.

وأشار غوتيريش إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو وافقا على المشاركة في هذه “المناقشات التمهيدية”، قائلا إنه واثق من الرد المنتظر من الجزائر وموريتانيا المدعوتين الأخريين إلى “الطاولة المستديرة” في جنيف.

وردت الرباط ايجابا على طلب غوتيريش “لانه موجه ايضا الى الجزائر وموريتانيا” على ما قال الخميس المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي. وتعود آخر جولة تفاوضية بين المغرب وجبهة بوليساريو الى العام 2012.

وتحدث الأمين العام في تقريره عن “تطورات إيجابية” في سلوك البوليساريو، وعن استعداد الجزائر وموريتانيا لتأدية “دور أكثر نشاطا في عملية التفاوض”، وعن “مؤشر مشجع” من جانب المغرب عندما سهل تنقلات مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر في الصحراء الغربية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية