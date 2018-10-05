أطلقت المقاومة مساء الخميس النار صوب طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق جنوب قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المقاومة تمكنت من إطلاق النار صوب طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر كانت تحلق على ارتفاع منخفض شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة”.

يشار الى أن المقاومة تصدت أكثر من مرة لمحاولات الاحتلال إطلاق طائرات من هذا النوع في الأجواء الحدودية الشرقية للقطاع خلال الفترة الماضية.

ويستخدم جيش الاحتلال طائرة بدون طيار متنوعة في عمليات الاستطلاع والمراقبة عند المناطق الحدودية للقطاع.

المصدر: فلسطين اليوم