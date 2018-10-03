انتشلت الأربعاء جثتان أخريان لضحايا غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل الناظور شمال المغرب، بسحب مصادر متطابقة، ما يرفع حصيلة الحادث إلى 13 غريقا على الأقل. وقال مصدر من السلطات المحلية إن جثتين جرى انتشالهما الأربعاء، بعدما انتشلت 11 جثة في وقت سابق.

وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي من جهته إن أربع جثث أودعت الأربعاء في مشرحة الناظور، مشيرا إلى إن “الحصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع”. وأوضح أن “بعض الضحايا يتحدرون من مالي وغينيا”.

وأكد مصدر من السلطات المحلية في وقت سابق إنقاذ أكثر من 30 مهاجرا، مشيرا إلى إن القارب الذي كان يقلهم “واجهته صعوبات في عرض البحر”، دون تفاصيل أخرى حول ظروف الحادث الذي وقع الاثنين.

وأفاد بلاغ للسلطات المحلية بالناظور وضع ربان القارب قيد التوقيف، موضحا أنه يحمل الجنسية المالية ويبلغ من العمر 18 سنة. وأشار البلاغ إلى أن البحث ما زال جاريا للوصول إلى المنظم الرئيسي لهذه العملية و”الذي تبين أنه أيضا من جنسية مالية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية