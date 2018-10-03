ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة لبنانية، والديزل اويل 200 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 200 ليرة لبنانية، في حين استقر سعر صفيحتي البنزين 95 اوكتان والمازوت الاحمر.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 28900 ليرة لبنانية.

– بنزين 95 اوكتان 28200 ليرة لبنانية.

– ديزل اويل للمركبات 20600 ليرة لبنانية.

– مازوت احمر 20500 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات16700 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 84,80 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام