قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن توقيع عقد توريد خمس وحدات من منظومة الصواريخ الروسية إس-400 بقيمة خمس مليارات دولار سيتم خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للهند.

وأضاف أوشاكوف في حديث له الثلاثاء “بالتأكيد سيتم الاهتمام بالتعاون في المجال العسكري التقني خلال اللقاء إنه واحد من المجالات النشطة للتعاون”، وتابع “تم تأسيس تنمية مشتركة بين البلدين لتصنيع المنتجات ذات الأهمية العسكرية”.

وأشار أوشاكوف الى ان “السمة الرئيسية لهذه الزيارة هي توقيع عقد توريد منظومة الصواريخ الروسية إس-400 تريومف مكونة من خمس وحدات وتبلغ قيمة الصفقة خمس مليارات دولار”.

المصدر: سبوتنيك