جمع التونسيون تبرعات مالية بنحو ثلاثة ملايين يورو لإعادة تهيئة وترميم المنشآت الحكومية والطرقات وتعويض السكان عن الاضرار التي لحقت بسكان عدد من المدن في ولاية نابل نتيجة فيضانات ضربتها قبل نحو اسبوع وأوقعت ستة قتلى.

ونظمت مؤسسة التلفزة التونسية منذ الأحد حملة تبرعات “تليتون” تحت عنوان “متضامنون لدعم ولاية نابل”، لجمع تبرعات التونسيين والنقابات والمنظمات الاجتماعية داخل البلاد وخارجها على ان يتواصل الى 13 تشرين الأول/اكتوبر الحالي.

وأفاد مدير الاتصال بالتلفزة الوطنية إلياس جراية الاثنين أن “مجموع التبرعات فاق تسعة ملايين دينار (حوالى 2.7 مليون يورو)”، بينها 1.4 مليون دينار (307 الف يويرو) تم جمعها من مساهمات مالية، و7.5 مليون دينار (2.3 مليون يورو) جاءت على شكل وعود.

كما تكفل عدد من رجال الأعمال والجمعيات خلال تظاهرة “التليتون” بأعمال صيانة وتهيئة لمؤسسات تعليمية وحكومية في ولاية نابل بعد أن أتلفت المياه الكثير من المنشآت.

وأدت الفيضانات الكبيرة الناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية نابل في شمال شرق تونس منذ أسبوع إلى مصرع ستة أشخاص، حسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية