أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل أكثر من 21 مقاتلاً بتنظيم “داعش” بما في ذلك قياديين بغارة لطائرات بدون طيار أجنبية على قواعد للمتشددين في ولاية ننغرهار شرقي البلاد. وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلام لحاكم ولاية ننغرهار الاثنين “يوم أمس شنت الطائرات بدون طيار التابعة لقوات الائتلاف غارة على مخابئ داعش بمنطقة وزير تنغي في مديرية خوغياني أدى لمصرع 21 مقاتل داعشياً”. وبحسب البيان، فإن بين القتلى اثنان من القيادات الداعشية “قاري داوود و ملانغ” بالإضافة إلى 4 أفراد من البنجاب “الباكستانيين”. وأكدت السلطات أن “الضربة لم تسفر عن وقوع ضحايا بصفوف المدنيين أو العناصر الأمنية في المنطقة.”

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية