اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أن واردات اليابان من النفط الخام الايراني قد ازدادت للشهر الخامس على التوالي رغم “الحظر” الاميركي.

وأوردت صحيفة “يابان تايمر” نقلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، أن وارادات اليابان من النفط الخام الايراني في شهر اب/ اغسطس قد ازدادت مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 65 بالمائة.

ووفقا لاحصائيات الوزارة فان اليابان استوردت من ايران خلال شهر آب 3 ملايين و 390 الف برميل من النفط الخام بما يعادل 177 الفا و 500 برميل يوميا.

وحول السبب في هذه الزيادة احتملت الصحيفة ان المصافي اليابانية تعمل على شراء وتخزين كمية اكبر من النفط الايراني قبل حلول موعد الحظر النفطي الاميركي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكانت اليابان قد طلبت من اميركا اعفاءها من الحظر النفطي على ايران نظرا لحاجة المصافي اليابانية للنفط الخام الايراني.

المصدر: وكالة انباء فارس