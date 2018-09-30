يتوجه وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس إلى العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء لبحث ملف مكافحة الإرهاب مع الرئيس إيمانويل ماكرون ووزيرة الجيوش فرانسواز بارلي والاحتلال العسكري الفرنسي في سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الاميركي اريك باهون الاحد “خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، وهي الأولى لماتيس الى فرنسا منذ توليه منصبه مطلع عام 2017، سيتقدم بالشكر من فرنسا وتهنئتها على حملات مكافحة الارهاب التي تسير بشكل جيد في غرب افريقيا والمشرق”.

وتابع المتحدثت “تأمل واشنطن أن تبقي باريس قوة خاصة في شمال سوريا”، واضاف “سنبقى في سوريا طالما كان ذلك ضروريا والتحالف هو الذي سيقرر ما اذا كانت فرنسا او المانيا او اي دولة اخرى ستبقى هناك”.

وبعد باريس، يتوجه ماتيس الى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع وزاري لحلف شمال الاطلسي(الناتو) يومي الاربعاء والخميس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية