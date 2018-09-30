نوه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي خريس “بالمقاومة التي أجبرت العدو الاسرائيلي على الإنكفاء عن أرضنا من دون قيد أو شرط أو منة من أحد”، ولفت الى ان “هذا الانجاز لم يتحقق الا بفضل التضحيات التي قدمها شعبنا لتحرير أرضه من رجس الإحتلال الإسرائيلي”.

وقال خريس في حديث له الاحد إن “المرحلة الحالية دقيقة على كافة الصعد وخصوصا فيما يتعلق بتهديد العدو الإسرائيلي للبنان”، وأكد “لا نخشى من هذه التهديدات لأننا إخترنا الشهادة كما اختارها إمامنا الحسين”، وشدد على “الحاجة الماسة الى المسؤولية الداخلية”، سائلا “إلى متى تأجيل تأليف الحكومة؟”.

ودعا خريس “الجميع إلى الترفع عن الحصص والمكاسب”، وتابع “لأن من يريد الحصص ويتناسى الوطن فهذا يعني ضياع الوطن وحينها لن يبقى شيء وعلى الجميع التنازل ليس لمصلحة حزب أو حركة بل لأجل الوطن ومصلحته”، ونبه من ان “الوضع من حولنا ليس بخير وعلينا التنبه للمخاطر التي تحيط بنا إقتصاديا وسياسيا وعسكريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام