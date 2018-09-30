أغلقت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان العراقي مساء الاحد صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان الاقليم.

وقالت مصادر عراقية إن “مفوضية الانتخابات اغلقت قبل قليل صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان اقليم كردستان في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، كما قررت عدم تمديد الوقت”.

وبدأت، صباح الاحد في محافظات اقليم كردستان عملية الاقتراع لانتخابات برلمان الاقليم لعام 2018.

ويحق لنحو 3 ملايين مواطن في إقليم كردستان الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام، حيث تنافس 29 كيانا وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعدا في برلمان الإقليم.

وبدأت الكيانات السياسية منذ الساعة الثامنة من صباح الجمعة (28 ايلول/سبتمبر 2018)، مرحلة الصمت الإعلامي تمهيداً لإجراء انتخاب برلمان اقليم كردستان الاحد.

المصدر: سومرية نيوز