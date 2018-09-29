أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في أندونيسيا اليوم أن “زلزالا بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي، ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، ولقي حتف ما لا يقل عن 400 شخص، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الانقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة”.

كما نشرت الوكالة حصيلة رسمية أكدت سقوط 384 قتيلا حتى الآن، جميعهم في مدينة بالو التي اجتاحتها أمواج التسونامي محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع. مضيفة ان “نحو 540 شخصا أصيبوا بجروح بالغة”. وشوهدت جثث بين الركام المتناثر قرب شاطئ المدينة البالغ عدد سكانها 350 ألفا، بعد أن اجتاحتها أمواج بلغ ارتفاعها 5،1 مترا.

المصدر: وكالات