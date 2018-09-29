اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسبانية وبين مؤيدي انفصال إقليم كتالونيا، في وسط برشلونة، اليوم السبت، إثر تزايد التوتر مع اقتراب الذكرى الأولى للاستفتاء على استقلال الإقليم.

وذكرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن “المحتجين ألقوا مسحوقا ملونا على جنود الشرطة الذين شكلوا حاجزا لمنع المحتجين من الوصول إلى مقر الشرطة الإسبانية في برشلونة”، موضحة أن “الشرطة صدت المحتجين باستخدام الهراوات”.

وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أجرت سلطات إقليم كتالونيا استفتاء على الاستقلال، انتهي بحملة عنف قادتها الشرطة الإسبانية لوقف الاستفتاء، وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر أعلن برلمان الإقليم قيام الجمهورية، إلا أن الحكومة الإسبانية فرضت الحكم المباشر على الإقليم، وألغت حكمه الذاتي وأطاحت بالحكومة الإقليمية وحلَت البرلمان.

المصدر: سبوتنيك