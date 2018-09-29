ضرب إعصار قوي السبت جزيرة اوكيناوا بجنوب غرب اليابان موقعا 17 جريحا ومن المتوقع أن يتسبب بأضرار أكبر مع مواصلة طريقه عبر الأرخبيل حتى الإثنين،على ما أفادت السلطات.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار “ترامي” الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم في الساعة إلى جزيرة هونسو الأحد متسببا بأمطار غزيرة في العديد من المناطق حتى الاثنين.

وعرضت شبكات التلفزيون اليابانية السبت مشاهد تظهر فيها أغصان اقتلعتها الرياح وقد أغلقت شارعا رئيسيا في مدينة ناها وأمواج عاتية تنهمر على حواجز مائية وأمطار تتساقط بغزارة.

المصدر: الوكالة الفرنسية