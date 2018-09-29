ثبتت وحدات من الجيش السوري نقاطها العسكرية في المناطق المحررة داخل عمق الجروف الصخرية بمنطقة تلول الصفا آخر معاقل إرهابيي “داعش” في بادية السويداء الشرقية.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وسعت نطاق سيطرتها في الجروف الصخرية ذات الطبيعة البازلتية المعقدة شديدة الوعورة والمليئة بالمغاور والكهوف وأحكمت سيطرتها على جروف ونقاط حاكمة ومستنقعات مائية في محيط منطقة قبر الشيخ حسين بعد اشتباكات عنيفة مع ارهابيي تنظيم “داعش” بالمنطقة.

وأشارت سانا إلى أن وحدات الجيش ثبتت نقاطها في المناطق التي حررتها بعد ان قضت على العديد من الارهابيين وسط حالة من الانهيارات والفرار في صفوفهم مخلفين وراءهم أسلحة وذخائر وذلك بالتزامن مع تنفيذ سلاحي الجو والمدفعية رمايات مركزة ودقيقة على محاور تحركات ونقاط تحصين ومقار الإرهابيين بين الصخور في المنطقة وتدميرها والقضاء على العديد منهم بينهم قناصون.

إلى ذلك عثرت وحدات من الجيش خلال تمشيطها المغاور والكهوف التي كان يستغلها الارهابيون للتمركز في الجرف الصخري على المحور الشمالي الغربي من تلول الصفا على كمية من الذخيرة والأسلحة بينها حشوات وقواذف “ار بي جي”.

وأحكمت وحدات من الجيش أمس الأول السيطرة على مساحات جديدة من المنحدرات والجروف القاسية المليئة بالمغاور والكهوف والنقاط الحاكمة التي كان يستغلها الارهابيون للتمركز والقنص على اتجاه قبر الشيخ حسين بمنطقة تلول الصفا وذلك بعد القضاء على العديد منهم بينهم قناصون وتدمير دشم وذخائر وأسلحة رشاشة كانت بحوزتهم.

المصدر: الاعلام الحربي