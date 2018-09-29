قال وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو غواجاردو الجمعة إن الولايات المتحدة وكندا قد تتوصلان إلى اتفاق لإصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

ولدى تسليمه لمجلس الشيوخ نص الاتفاقية التجارية الثنائية التي تفاوضت المكسيك مع الولايات المتحدة بشأنها في آب/أغسطس، أضاف غواجاردو “للمرة الأولى هناك جهد حقيقي من جانب الأطراف” بهدف التوصل إلى اتفاق. وتابع “في الساعات الثماني والأربعين المقبلة، سنعرف ما إذا كنا نتجه نحو نص (اتفاق) ثلاثي” بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية