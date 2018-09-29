ندد وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي الذي هدد باستهداف العراق عسكرياً لوجود “قواعد عسكرية إيرانية” فيه، قائلاً الجعفري “نرفض استخدام منبر الجمعية العامة لتهديد امننا.”

وفي كلمة له خلال جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، قال الجعفري: “نرفض التصريحات المستهجة لنتنياهو بوجود قوات ايرانية في العراق لاستهداف العراق، ونرفض استخدام منبر الجمعية العامة لتهديد امننا”.

وأضاف “نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وعلى اسرائيل الانسحاب من الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها وعاصمتها القدس، ونندد بنقل السفارة الامريكية الى القدس.”

وعلى صعيد آخر، دعم الجعفري “وحدة الاراضي السورية والعملية السياسية ما بين الحكومة السورية والاطراف الاخرى للحد من سقوط الضحايا.” كما ندد “بوجود القوات التركية في بعشيقة ونطالب تركيا بسحب تلك القوات نظرا لوجود علاقات ثنائية ممتازة بين البلدين”.

أما عن اليمن، فأكد الجعفري دعم بغداد للحل السياسي هناك وطالب بإيقاف كل الاعمال العسكرية.

المصدر: وكالة يونيوز