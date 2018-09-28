أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الهندي على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها. واوضح أن “الآلاف الحاشدة التي تشارك في مسيرات العودة تبعث برسالة لكل المتخاذلين والمتآمرين والمستسلمين بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن إخضاعه”.

وقال الهندي في حديث له لجمعة إن “الاحتلال جرب الحروب والحصار والقمع والعنف والاجرام وفشلوا وسيفشلون وستكون هذه الجموع المشاركة في المسيرات بداية لتحرك الشعب في الضفة الغربية والداخل المحتل لأننا شعب منتفض”.

ولفت الهندي إلى أن “كل بيت فلسطيني قدم التضحيات، فمنهم الشهيد والجريح والأسير، لذلك ستستمر هذه التضحيات”، وشدد على “الاستمرار في المقاومة، أما هؤلاء الطغاة والمتآمرون فنحن كفيلون بفضحهم وفضح هذه المؤامرات بهذا الجهد وهذه الروح”.

المصدر: فلسطين اليوم