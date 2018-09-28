لفت رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى وجود خلاف في وجهات النظر مع الدول المعنية بعودة النازحين السوريين الى بلادهم. وتابع ان “هؤلاء النازحين هربوا الى لبنان بسبب مخاطر الاوضاع الامنية والاقتصادية، وبالتالي هم لاجئون أمنيون وليسوا لاجئين سياسيين حتى يخافوا من العودة إلى أرضهم”.

وشدد الرئيس عون في مقابلة تلفزيونية له الجمعة على ان “نقطة الخلاف الاساسية مع الدول الغربية هي في تمسكها بالتلازم بين الحل السياسي في سوريا وحل قضية النازحين السوريين الى لبنان”، ورأى ان “لبنان ليس طرفا في النزاع السياسي الحاصل في سوريا، انما كان طرفا في محاربة الارهابيين على الحدود اللبنانية -السورية”.

وأوضح الرئيس عون ان “ما يعرقل عودة العلاقة بين لبنان وسوريا الى طبيعتها هو السياسة الدولية وقسم من اللبنانيين الداعمين لهذه السياسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام