أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن وزيري الخارجية السوري وليد المعلم والروسي سيرغي لافروف سيعقدان لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.

وأدلى بشار الجعفري بهذا التصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية، فيما نقلت وكالات روسية أخرى عن مصادر في الوفد الروسي إلى الأمم المتحدة تأكيدها لعقد اللقاء غدا الجمعة

وفي وقت سابق بحث لافروف الوضع في سوريا مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف.

وذكرت الخارجية الروسية أن الوزراء ناقشوا المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب وآفاق إطلاق العملية السياسية في سوريا.

المصدر: وكالات