كرّم ملتقى الجمعيات الأهلية في صور ( منبر الامام الصدر الثقافي، جمعية الاكاديميين ، جمعية حواس ، جمعية كشافة الجراح ، جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني ، جمعية القديس توما الرسول ، جمعية هلا صور الثقافية الاجتماعية ) الأب وليم نخله في مطرانية الروم الكاثوليك في مدينة صور في إحتفال حاشد حضره رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق ، النائب الحاج علي خريس ممثلاً بالدكتور عماد حسين فران النائب السيد نواف الموسوي ممثلاً بالسيد أيمن الموسوي ، النائب الحاج حسين الجشي ممثلاً بالحاج حسن فاخوري ، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة امل الحاج المهندس علي إسماعيل ، سماحة مفتي صور و جبل عامل الشيخ حسن عبد الله ممثلاً بفضيلة الشيخ ربيع قبيسي ، سماحة مفتي صور و منطقتها الشيخ مدرار حبال ممثلاً بفضيلة الشيخ عدنان الداوود ، العلامه الشيخ علي ياسين رئيس لقاء علماء صور ممثلاً بالسيد محمد حسين مونس ، سيادة المطران شكرالله نبيل الحاج ، المطران ميخائيل ابرص ، وفد حزب الله برئاسة الحاج نادر فارس ، و فد حركة امل ، وفد الحزب القومي السوري الاجتماعي برئاسة الدكتور محمود ابو خليل ، وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وفد حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، وفد جبهة التحرير العربية ، وفد الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ،الامين العام للتيار الاسعدي في لبنان المحامي معن الاسعد ، مدير مجموعة الفرح الاعلامية السيد علوان شرف الدين ، مدير الثانويه الجعفربية الحاج حسن الدر ، مدير مجموعة الوادي الاعلاميه السيد محمد السيد ، رئيس المنتدى الثقافي الادبي الجنوبي الشاعر ناجي حريري ، رئيس حركة التواصل و التلاقي اللبناني الاستاذ مهدي حرقوص ، فضيلة الشيخ ابو علي قدوره رئيس نادي بدر الكبرى وحشد من الفعاليات الحزبية والسياسية ، والبلدية ، والدينية ، والاعلامية ، وقيادات وشخصيات اجتماعية وسياسية لبنانية وفلسطينية من صور والجنوب.

بعد النشيد الوطني اللبناني وتقديم من عريفة الحفل الاستاذة صبحية جحا.

وتوالى على الكلمات كل من المهندس أحمد يونس باسم ملتقى الجمعيات الأهلية في صور، حيث اشاد فيها ببلدية صور والاب المكرم ، داعياً الى تعاون الجميع من اجل خير المدينة وتوفير كل ما يلزمها من رعاية واهتمام كي تبقى مدينة حضارية ،كما أعلن إنضمام جمعية البر والاحسان ، وجمعية ملتقى الالوان الفني لملتقى الجمعيات الاهلية في صور .

كلمة أصدقاء المكرم القاها الدكتور عباس حيدر رئيس منبر الامام الصدر الثقافي أشاد فيها بالاب وليم وسيرته الوطنية ومحبته للامام الصدر.

كلمة مطرانية الروم الكاثوليك القاها المطران ميخائيل أبرص شكر فيها الجمعيات التي كرمت الاب وليم نخلة ومما قاله : “لقد حاول الاب وليم وفقاً لاسلوبه الخاص بناء جسور المحبة قي صور فالتقى مع نهجنا ورؤيتنا ومحبتنا لمدينة عرفها الجميع بانها مدينة العيش الواحد ، واكد ان العطاء والرحمة والتواضع ركائز ثابتة ،واشاد بصور التي تكرم نخلة عبر مرجعياتها الرسمية والادارية وجمعياتها الفاعلة الناشطة” .

أما كلمة راعي الحفل المهندس حسن دبوق رئيس اتحاد بلديات قضاء صور فأشاد فيها بالأب وليم نخلة ودوره الروحي والوطني والانساني والقومي ، حيث جاء في كلمته ان”مدينة صور مدينة نموذجية للعيش المشترك تحمل رسالة حضارية ووطنية وحيّا التلاقي والوحدة الوطنية في صور كنموذج للوحدة الوطنية في كل لبنان كما ارادها الرئيس نبيه بري والامام موسى الصدر”.

والكلمة الأخيرة للمحتفى به الأب وليم . نخله : أبرز ما جاء في كلمته وصفه الوعكة الصحية التي المت به وانتصر عليها بأنه صمد في مقاومتها كصمود المقاومين في وجه العدو ، كما شكر فيها الحضور والرعاية والجهات التي كرمته ،ختاماً دعي الحضور الى حفل الكوكتيل.

المصدر: انترنت